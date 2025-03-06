Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TalkSport, Фрэнк Уоррен, являющийся промоутером чемпиона IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа (22-2/21 KO), высказался относительно возможности проведения следующего боя своего подопечного с Александром Усиком.

Исходя из слов Уоррена, не так давно он встретился с Дюбуа и его отцом, и начал совместную работу над следующим поединком своего клиента, о чем вскоре будет официально объявлено.

Кроме того, Уоррен допускает организацию второго поединка между Дюбуа и Усиком, который, судя по всему, станет отличным реванш с реальной историей, так как два лучших супертяжеловеса сойдутся в новом бою, и — «это было бы фантастически», и этого также желает Даниэль.

Промоутер добавил, что встреча Усик с Дюбуа окажется грандиозным боем, который в состоянии распродать все места на арене «Уэмбли» [футбольный стадион, расположенный в Лондоне] за один день, однако поединок еще следует согласовать.

Уоррен объяснил, почему рассматривает «Уэмбли» в качестве площадки для встречи чемпионов:

Я бы очень хотел обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга, и это было бы грандиозным событием.

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