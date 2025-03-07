Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Руха», нападающий львовского клуба Ярослав Карабин прокомментировал подготовку команды к матчу 20 тура «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ) против «Ингульца».

Исходя из слов Карабина, после визита в столицу, у команды серьезной испортился боевой настрой, поскольку игра с «Зарей-Луганск» сложилась не так, как предполагалось: у «Руха» было множество возможностей забить, и, как минимум, сыграть вничью, но львовские футболисты не смогли реализовать такие моменты, в итоге, потерпев фиаско.

Нападающий добавил — такой исход не удовлетворил команду, и потому львовяне серьезно готовятся к матчу с «Ингульцом», чтобы продемонстрировать хорошую игру, надеясь на победу. В частности, на текущий момент «Ингулец» уже показывает качественный футбол, если провести сравнение с матчами первого круга УПЛ, когда получилось выиграть со счетом 5:0, но в первом тайме приходилось довольно нелегко, — «лишь во втором тайме «Рух» получил то преимущество в счете».

Карабин резюмировал:

…Это непростая команда [«Ингулец»], которая опасно убегает в контратаки, имеет свой игровой стиль. Нам надо хорошо настроиться на этот поединок, ведь нас ждет непростая игра.

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