Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле «Федерации бокса Украины» (ФБУ), призовой фонд вышеописанного долгожданного события составит 1 млн гривен (около 24 250 долларов США).

В ФБУ добавили, что отечественный чемпионат является самым ожидаемым событие в сфере украинского бокса, поскольку именно здесь рождаются будущие чемпионы, которые позднее станут представлять нашу страну на международной арене, прославляя силу наших бойцов по всему миру.

Также, пресс-служба Федерации подчеркнула: ключевая цель указанной организации — постараться поднять украинский бокс на самый высокий уровень, одновременно мотивируя, поддерживая и помогая спортсменам достигать новых вершин в этой разновидности единоборств.

Ранее наш информационный портал писал о том, что промоутер Уоррен рассказывал, где намеревается организовать поединок-реванш между Усиком и Дюбуа.