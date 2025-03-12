Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky Sports, от Александра Красюка, являющегося промоутером украинского чемпиона в супертяжелой весовой категории по версиям WBC/WBA/WBO/IBO, прозвучало заявление — поединок-реванш между его подопечным и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, может пройти на одной из арен Лондона (Великобритания).

Исходя из слов Красюка, команды чемпионов ведут плодотворную работу, направленную на организацию вышеописанного боя, и арена «Уэмбли» [вероятно, речь идет о «Стадионе Уэмбли», также известного как «Новый Уэмбли»], — «возможный вариант».

Следует напомнить, что в августе 2023 года, Усику удалось нокаутировать Дюбуа в 9 раунде. При этом, вопреки тому, что до этого Дюбуа «отправлял» Усика «на канвас» ударом, рефери посчитали такие действия недостаточными, в итоге, присудив победу украинцу, и потому, как Даниэль, так и его команда, полагают данное решение несправедливым, желая получить шанс на реванш.

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