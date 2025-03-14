Как пишет «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала RingMagazine, промоутер Фрэнк Уоррен высказался касательно преград, которые могут возникнуть при организации обязательной схватки между чемпионом WBC/WBA/WBO/IBO в «хевивейте» Александром Усиком и временным чемпиона WBO в супертяжелой весовой категории Джозефом Паркером.

Исходя из слов Уоррена, еще следует посмотреть, как все «оно будет», поскольку в процессе организации данного мероприятия, задействовано слишком много неизвестных «переменных» и прочих вариативных составляющих, которые находятся в перманентном движении, и, безусловно, смогут воспрепятствовать будущему бою.

Впрочем, промоутер выделил неизменный компонент:

…Одно абсолютно точно — Джо Паркер [оказался] в удивительной позиции.

Отметим — похоже Уоррен намекал на то, что команда Александра Усика вступила в переговоры, касающиеся боя-реванша с чемпионом Даниэлем Дюбуа за титул IBF, которого украинцу не хватает до утраченного звания «абсолюта».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Красюк сообщал возможное место проведения второго боя между Усиком и Дюбуа.