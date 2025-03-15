Как информирует «НБН» со ссылкой на источники тематического издания Notizie Calciomercato, украинский нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) «Рома» Артем Довбик, судя по всему, сменит команду сразу после завершения этого сезона.

В соответствии со сведениями, которыми располагают неуказанные источники, в следующей футбольной кампании 27-летний легионер-форвард вряд ли сможет выступить в составе «желто-красных».

Предполагается, что такое решение топ-менеджмента «Ромы» объясняется тривиально — украинец не оправдал возложенных надежд руководства, так как забил слишком мало действительно важных голов, а от него самого ожидали гораздо больших свершений.

Отметим, что срок действия контракта Артема Довбика с римским клубом истекает не ранее лета 2029 года, а рыночная стоимость его трансфера составляет 30 млн евро.

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