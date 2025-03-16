Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SPORT.UA, отечественный боксер Сергей Деревянченко, выступающий в суперсредней весовой категории, раскрыл свои планы, касающиеся ближайшего будущего.

Исходя из слов Деревянченко, сейчас он понемногу выздоравливает, восстанавливая травмированную руку, и параллельно начинает спарринговать. В частности, процесс выздоровление проходит относительно хорошо, и сейчас уже можно задумываться о более серьезных тренировках, вопреки поврежденной руке.

Боксер добавил, что его команда, основываясь на улучшении самочувствия подопечного, планирует организовать следующий поединок не ранее апреля-мая 2025 года, и эта схватка, предсказуемо, пройдет на территории США.

Впрочем, информации относительно потенциального противника пока нет. Известно лишь — новый бой произойдет в формате «easy fight», что позволит «закрыть поражение».

Деревянченко резюмировал:

…Я после операции, поэтому серьезного соперника ждать не стоит.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Уоррен рассказывал, что может помешать грядущему бою между Усиком и Паркером.