Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные порталом Ruhr Nachrichten, топ-менеджмент дортмундской «Боруссии» не воспользуется своим правом, и не выкупит за 35 млн евро центрального полузащитника Карни Чуквуэмеки, взятого «в аренду» у британского ФК «Челси».

Как стало известно, руководство вышеописанного немецкого клуба, судя по всему, еще раз арендует 21-летнего англичанина, если команде удастся выйти в еврокубки. В частности, срок действия коммерческого соглашения Чуквуэмеки истекает не ранее конца сезона 2024/2025, после чего данная договоренность может быть пролонгирована.

Следует отметить, что после участия в 26 из 34 туров, дортмундцы спустились на 11 место турнирной таблицы национального чемпионата Германии, тем самым, не попадая в «еврокубковую зону» вследствие нехватки 7 очков. Впрочем, в 1/25 Лиги Чемпионов, немцам еще предстоит сыграть с испанской «Барселоной», так что положение – поправимо.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в итальянской «Роме» определились с будущим Довбика — украинец покинет клуб.