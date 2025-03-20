Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт The Ring Magazine, первая строка измененного списка осталась за чемпионом WBC/WBA/WBO/IBO в супертяжелой весовой категории украинцем Александром Усиком (23-0/14 КО).

В целом, P4P-рейтинг (P4P/Pound-for-pound является термином, употребляемым в единоборствах касательно бойца, признанного лучшим независимо от весовой категории) от журнала The Ring выглядит нижеуказанным образом:

на втором месте расположился японец Наоя Иноуэ;

третьее место занято американцем Теренсом Кроуфордом;

четвертое место — россиянином Дмитрием Биволом;

пятое место — россиянином/канадцем Артуром Бетербиевым;

шестое место — американцем Джесси Родригесом;

седьмое место — мексиканцем Саулем Альваресом;

восьмое место — японцем Дзунто Накатани;

девятое место — американцем Девином Хейни;

десятое место — японцем Кеном Широ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Деревянченко отвечал, когда намерен провести следующий бой.