Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт The Ring Magazine, первая строка измененного списка осталась за чемпионом WBC/WBA/WBO/IBO в супертяжелой весовой категории украинцем Александром Усиком (23-0/14 КО).
В целом, P4P-рейтинг (P4P/Pound-for-pound является термином, употребляемым в единоборствах касательно бойца, признанного лучшим независимо от весовой категории) от журнала The Ring выглядит нижеуказанным образом:
- на втором месте расположился японец Наоя Иноуэ;
- третьее место занято американцем Теренсом Кроуфордом;
- четвертое место — россиянином Дмитрием Биволом;
- пятое место — россиянином/канадцем Артуром Бетербиевым;
- шестое место — американцем Джесси Родригесом;
- седьмое место — мексиканцем Саулем Альваресом;
- восьмое место — японцем Дзунто Накатани;
- девятое место — американцем Девином Хейни;
- десятое место — японцем Кеном Широ.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Деревянченко отвечал, когда намерен провести следующий бой.
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