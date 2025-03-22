Как информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт украинского бойца MMA Даниила Воеводкина (7-0), после сдачи очередного анализа, получен негативный тест на мельдоний (иначе — «Милдронат»).

Воеводкиным опубликован скриншот уведомления, присланного профильной компанией Drug Free Sport International, ставшей новым партнером UFC (международной спортивной организацией, проводящей бои по смешанным единоборствам) вместо USADA (является национальной антидопинговой организацией США).

В сообщении указано, что образец номер 1457113 (проба мочи), предоставленный украинцем 23 декабря прошлого года, вернулся с отрицательным результатом после лабораторного тестирования.

В Drug Free Sport International акцентировали:

Спасибо за ваш вклад в поддержку чистого UFC.

Фото — instagram.com/danylovoievodkin1

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