Как информирует «НБН» со ссылкой на материал спортивного издания GiveMeSport, аналитики обновили рейтинг игроков, которые не получили широкую известность из-за малозаметных успехов на футбольной арене.

В частности, десятка «неудачников» выглядит нижеуказанным образом:

первое место у нидерландца Юрриена Тимбера (играет за «Арсенал»);

второе — у британца Моргана Гиббса-Уайта (играет за «Ноттингем-Форест»);

третье — у нидерландца Яна-Паула ван Гекке (играет за «Брайтон энд Хоув Альбион»);

четвертое — у камерунца Карлоса Балеба (играет за «Брайтон энд Хоув Альбион»);

пятое — у британца Льюиса Холла (играет за «Ньюкасл-Юнайтед»);

шестое — у сенегальца Илимана Ндиайе (играет за «Эвертон-Ливерпуль»);

седьмое — у украинца Ильи Забарного (играет за «Борнмут»);

восьмое — у датчанина Миккеля Дамсгора (играет за «Брентфорд»);

девятое — у британца Льюиса Кука (играет за «Борнмут»);

десятое — у шведа Лукаса Бергваля (играет за «Тоттенхэм-Хотспур»).

Ранее наш информационный портал писал о том, что журнал The Ring обновлял P4P-рейтинг лучших боксеров мира.