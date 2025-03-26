Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт издания El Partidazo de COPE, игрокам «Реал-Марид» удалось пробиться в четвертьфинал Лиги Чемпионов, по итогам 2-матчевого противостояния, «выбив» из рейтинговой таблицы конкурирующую команду — «Атлетико».

Как стало известно изданию, президент «сливочных» Флорентино Перес весьма весомо оценил достижения футболистов своей команды. В частности, глава «сливочных» выплатил абсолютно всем футболистам премиальные (без учета гонорара), в размере 250 000 евро за вышеописанный выход в 1/25 финала.

Впрочем, мадридцы компенсируют затраты, так как рассматривают возможность трансфера Лунина летом: топ-менеджмент клуба определил — стоимость игрока не превысит 20-25 млн евро.

Следует отметить, что следующим соперником мадридской команды в рамках Лиги Чемпионов окажется британский «Арсенал»: проведение серии матчей запланировано на 8 и 16 апреля текущего года.

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