Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BigFightWeekEnd, промоутер экс-чемпиона в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа, Эдди Хирн, оценил возможность проведения поединка между своим клиентом и видеоблогером Джейком Полом.

Исходя из слов Хирна, такая неоднозначная схватка вполне вероятна и перспективна, поскольку ни Джошуа, ни Полу, не придется защищать титульные пояса или пытаться стать абсолютными чемпионами.

В частности, текущая ключевая цель команды Джошуа — найти соперника для следующего боя. Кроме того, поединок против Джейка Пола позволит «заработать огромные деньги», и лучше не оказаться в дураках, отказавшись, и потому, — «да, мы открыты к этому».

Хирн резюмировал:

Мне не нравится этот разговор о 2026 году [Джейк Пол бросил вызов Энтони Джошуа, назвав эти сроки]. За год ничего не изменится. Если хочешь сделать это — давай сделаем сейчас.

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