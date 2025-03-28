Как информирует «НБН» со ссылкой на материал MundoDeportivo, ключевой наставник «Реал-Мадрид» Карло Анчелотти прокомментировал ухудшение кадровой ситуации в команде в преддверии матча 29 этапа испанской Ла Лиги против «Леганеса», запланированного на субботу, 29 марта.

Исходя из слов Анчелотти, вратарь клуба Тоби Куртуа все еще восстанавливается после небольшого повреждения, но в течение нескольких дней сможет «выйти на поле». Впрочем, возвращение защитника Ферлан Менди и полузащитника Даниэля Себальоса откладывается на более продолжительный срок – футболисты появятся не ранее первого матча Лиги Чемпионов против британского «Арсенала» (проведение запланировано на 8 апреля).

Отметим, что Тибо Куртуа «почувствовал» некоторый дискомфорт еще во время первого матча между нацсборными Бельгии и Украины (20 марта), потому вратарь решил тренироваться индивидуально, пока над его оздоровлением работают медицинские специалисты.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ раскрывали сумму, которую получил Лунин за победу «Реал-Мадрид» над «Атлетико».