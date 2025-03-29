Как информирует «НБН» со ссылкой на агрегатор новостей Yahoo!Sports, чемпион WBC/WBA/WBO/IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик высказался о том, что заставляет его не прерывать боксерскую карьеру.

Исходя из слов Усика, речь идет о нижеуказанных факторах, мощно мотивирующих чемпиона оставаться в профессиональном боксе «немного дольше» заявленного срока:

эффектное представление Украины на мировой спортивной арене;

распространение правды о российско-украинской войне;

оказание финансовой поддержки Силам обороны нашей страны и гражданскому населению.

Впрочем, Усик дополнил, акцентировав на менее патриотических причинах:

Я чувствую себя прекрасно, готов к любому сопернику и хочу еще раз попробовать стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Ранее наш информационный портал писал о том, как промоутер Хирн высказывался относительно перспективности боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом.