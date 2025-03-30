Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Roma News, единственный, и потому уникальный мяч в вышеуказанной игре, удалось забить Артему Довбику, которого наконец «выпустили на поле» в стартовом составе команды.

После указанного матча легионер Артем Довбик весьма эмоционально высказался о своем победном голе. В частности, украинец отметил — вчерашняя игра была довольно непростой для футболистов «Ромы», которые смогли воспользоваться ограниченным рядом возможностей, открывшихся в течение поединка против «Лечче». Впрочем, коллеги Довбика смогли заработать «важные три очка», и продолжат «свой путь».

Довбик акцентировал:

…Стараюсь выполнять свою работу. Как нападающий, я должен забивать и помогать своей команде. Сегодня [29 марта] очень важно было это сделать.

Кроме того, Instagram-аккаунте «римлян» обнародовано видео, на кадрах которого украинскому нападающему вручили приз лучшего игрока матча «Лечче» vs. «Рома»:

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