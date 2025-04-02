Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Newstalk ZB, временный чемпион WBO в супертяжелой весовой категории новозеландец Джозеф Паркер высказался относительно своих дальнейших планов.

Исходя из слов Паркера, предполагалось, что следующим его боем будет реванш за титул WBO, однако команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа не рассматривают подобный вариант, поскольку намерены объединить пояса подопечных: у британца — один титул, а у украинца — три. То есть, вопрос консолидирования чемпионских титулов Усика и Дюбуа приоритетнее так называемой «обязательной защиты», навязанной WBO.

Кроме того, новозеландец добавил — в вышеописанную ситуацию попытался вмешаться британец Дерек Чисора, которого также обязали выйти в ринг против Дюбуа. И по данным причинам сформировалось слишком много разных сценариев развития событий.

Паркер резюмировал:

…Пока что я совершенно не знаю, кто будет моим следующим соперником.

Ранее мы писали о том, что Усик рассказывал, какие факторы его «мощно мотивируют» продолжать карьеру в боксе.