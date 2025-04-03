Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), исполком указанной структуры направил официальное письмо представителям всех европейских футбольных национальных ассоциаций, включая УЕФА, в котором указал на недопустимость и нецелесообразность начала обсуждений/рассмотрений вопросов, направленных на частичную отмену антироссийских футбольных ограничений.

В частности, исполком УАФ подчеркнул — РФ не прекратила войну против Украины, и на текущем этапе не фиксируется явных предпосылок, свидетельствующих о намерениях Кремля завершить эту войну.

Отечественные спортивные функционеры подчеркнули — государство-террорист ежедневно уносит жизни украинских футболистов, тренеров и арбитров, а также убило десятки тысяч простых граждан, включая несовершеннолетних, женщин, стариков. Кроме того, страна-агрессор целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры — домам, больницам, детским садам и стадионам, осознанно разрушая мирные города Украины.

В УАФ резюмировали:

Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье, и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность таких международных соревнований.

Ранее мы писали о том, как Довбик комментировал свой гол в матче «Ромы» против «Лечче».