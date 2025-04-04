Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TheRingMagazine, обладатель пояса IBF в супертяжелой весовой категории Даниэль Дюбуа в очередной раз подтвердил желание выступить в бое-реванше против чемпиона WBC/WBO/WBA/IBO Александра Усика.

Исходя из слов Дюбуа, этот «большой бой» против Усика состоится не позднее июля текущего года. В частности, такие сведения подтверждаются тем, что команды чемпионов не прекращают закулисных переговоров относительно возможности поединка.

Также, Дюбуа пафосно подчеркнул, что как боец сохраняет максимальную готовность к схватке с Усиком, и лишь ожидает соответствующего звонка, чтобы «устроить настоящий ад».

Обладатель пояса IBF акцентировал:

Я буду человеком, который остановит его [Усика], я просто вижу это. Я буду первым человеком, который его побьет. Новости о бое скоро появятся.

Ранее мы писали о том, как Паркер отвечал, что мешает организации обязательного боя против Усика за пояс WBO.