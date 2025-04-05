Как информирует «НБН» со ссылкой на материал AS, ключевой наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, чего ожидает от вышеуказанного противостояния с «Реал-Мадрид» в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Исходя из слова Артета, у «Арсенала» получится выбить «Реал-Мадрид» на нижние позиции турнирной таблицы, только если британские футболисты ощутят превосходство, поверят в себя с первой минуты и останутся достаточно эффективными в решающие моменты, например, в периметре штрафной площадки.

Впрочем, главный тренер «Арсенала» ответил на вопрос, достаточно ли просто считать себя лучшими (речь о футболистах клуба), чтобы рассчитывать на победу:

[Все] возможно, однако если ты хуже, то вероятность [победы] намного, намного ниже. В таком случае, похоже, мы не имеем шансов вообще.

Ранее мы писали о том, как в УАФ прокомментировали возможный допуск российских футболистов к международным соревнованиям.