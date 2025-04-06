Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала BoxingNews24, хорватский боец Филип Хргович воодушевился победой над британским боксером супертяжелого веса Джо Джойсом и заявил о намерениях провести схватку-реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Исходя из слов Хрговича, британец проиграл ему, но ранее Джойс одолел Дюбуа. Именно по этой причине, необходимо организовать реванш против Даниэля Дюбуа, который в течение прошлого года «прекрасно поработал» [речь о фиаско Хрговича], и, конечно, следует провести повторный поединок.

Хорват акцентировал:

Я хотел бы драться в «элиминаторе» [боксерское состязание за возможность участия в определяющем поединке], и побороться за титул… Моя цель — выиграть титул чемпиона мира. Думаю, мне нужен еще один бой, чтобы занять эту позицию.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Дюбуа высказывался относительно сроков проведения «большого боя» против Усика.