Как информирует «НБН» со ссылкой на материал греческого портала SPORT24, в преддверии открытия летнего трансферного окна, форвардом «Олимпиакос-Пирей» Романом Яремчуком явно заинтересовалось руководство отечественного «Шахтер-Донецк» и турецкого «Трабзонспор».

В издании отмечают — никаких слишком конкретных шагов вышеуказанные клубы пока не предпринимают, но рассматривают возможность, касающуюся подписания 29-летнего украинца.

Впрочем, ключевой наставник греческой команды Хосе Луис Мендилибар с оглядкой на вызовы нового сезона весьма серьезно относится к потенциальному трансферу футболиста, так как не намерен терять игрока, неплохо улучшившего свою результативность во второй части кампании 2024/25.

Кроме того, срок действия контракта Яремчука с «Олимпиакос-Пирей» истекает только в июне 2028 года (греки перекупили украинца у бельгийского «Брюгге» за 2 млн евро).

Ранее наш информационный портал писал о том, как Артета отвечал, есть ли у «Арсенала» шансы на победу в матчах против «Реал-Мадрид».