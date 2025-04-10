Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный YouTube-каналом Boxing Social, от известного видеоблогера и боксера-аматора Джейка Пола прозвучало заявление, подтверждающее его готовность к схватке с британским «супертяжеловесом» Энтони Джошуа.

Исходя из слова Пола, он обсудил вышеуказанную тему, созвонившись с Джошуа, и эск-чемпион согласился на организацию поединка.

В частности, проведение очередного, весьма неоднозначного, но финансово выгодного и зрелищного поединка, планируется на следующий год. Кроме того, Джошуа сам «вышел на контакт» с Полом, так как видеоблогер ранее бросал вызов британскому «супертяжеловесу».

Отметим, что 35-летний Энтони Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре минувшего года, и не достиг успеха, досрочно проиграв Даниэлю Дюбуа.

Ранее мы писали о том, что Хргович рассказывал, почему намерен добиться реванша с Дюбуа.