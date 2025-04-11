Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт центрального защитника «Плимут-Аргайл» Максима Таловерова, украинец почти восстановил состояние здоровья после указанной травмы.

Исходя из слов Таловерова, процесс восстановления после получения травмы прошел несколько быстрее, чем ожидалось. Данный факт означает — украинец сможет сыграть несколько финальных матчей британского чемпионата (пройдут 21 и 26 апреля, а также 3 мая, в играх против «Ковентри», «Престона» и «Лидса» соответственно).

Игрок резюмировал:

…Не могу дождаться, чтобы вернуться и помочь команде, насколько смогу. Искренне благодарю вас [болельщиков, так называемую «Зеленую Армию»] за поддержку, и до встречи на домашнем стадионе.

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