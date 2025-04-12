Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «РБК-Украина», экс-чемпион Александр Гвоздик (20-2/16 КО) объяснил, при каком условии волне готов сменить свою текущую полутяжелую весовую категорию на иную.

В частности, украинцу указали — в нынешней весовой категории сейчас сложилась достаточно тяжелая ситуация, потому не пора ли ее изменить на «повышенную», и Гвоздик ответил:

…Однозначно, я готов перейти в «крузервейт» [относительно новый термин в боксе, означающий первую тяжелую весовую категорию, лимит в которой составляет 90,7 килограмма], если будут интересные предложения по этому поводу.

Также, отечественный экс-чемпион добавил, для организации нового боя за титул чемпиона, ему необходимо поначалу «побить всех, кто стоит на пути», что, судя по всему, произойдет не ранее сентября: Гвоздику предложили выйти в ринг против кубинца Дэвида Моррелла (чемпион мира по версии WBA), выступающего во второй средней и полутяжелой весовой категории.

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