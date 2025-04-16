Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал BoxNation, Дон Чарльз, являющийся тренером чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, прокомментировал исход потенциальной схватки своего подопечного с чемпионом WBC/WBO/WBA в супертяжелой весовой категории Александром Усиком.

Исходя из слов Чарльза, он видел вживую августовский поединок и скандальный эпизод (Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, дезориентировав украинца), и, согласно его мнению, Усик не смог бы поднять счет до 10.

В частности, наставник Дюбуа полагает — нервная система Усика попросту «отключилась», и украинский чемпион потерял бы последние шансы на победу при нокдауне. Эксперты уверены — тело Александра тогда «охватил спазм», и Даниэль мог делать все, что угодно. Впрочем, команда Дюбуа все проанализировала, и намерена сделать в реванше «все, чтобы не было никаких вопросов».

Чарльз, раскрыл, что станет «ключом» к победе подопечного:

…Дюбуа нанесет один точный удар и бой закончится. Никаких сомнений. Досрочная победа — это наша цель.

Ранее мы писали о том, что Гвоздик отвечал, при каком условии перейдет в «крузервейт».