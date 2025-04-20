Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Ring Magazine, схватка состоялась в рамках «боксерского вечера» на одной из арен города Оушенсайд (штат Калифорния США).

Как стало известно, экс-чемпиону мира Александру Гвоздику удавалось доминировать в ринге практически с первого раунда, и оппоненту приходилось больше размышлять о защите и искать спасения в «клинчах».

Развязка наступила довольно быстро — на третьем раунде: после серии ударов (левым хуком и правым прямым) Гвоздика, Холлауэй ушел в нокдаун. Впрочем, хотя американец и поднялся, но тут же столкнулся с последующей атакой Александра — и снова упал. Отметим, что рефери недолго колебался и остановил бой.

Немного позднее украинский чемпион в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик высказался в своем официальном Instagram-акаунте о победе над американцем Энтони Холлауэем:

Дело сделано. Немного отдыха и снова к работе.

Ранее мы писали о том, кто станет следующим соперником видеоблогера Джейка Пола в ринге.