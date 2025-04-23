Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт «Арсенала», лидер лондонского клуба Мартин Эдегор прокомментировал потенциальное развитие карьеры Александра Зинченко.

Исходя из слов капитана «канониров», только три его одноклубника в будущем смогут стать неплохими наставниками в сфере футбола.

Первым очевидным выбором является итальянец Жорже Луиз Фрелло Фильо («Жоржиньо»), который в действительности увлечен футболом, а также располагает большим опытом, и вообще довольно умный парень, тактически сильный в подходе к игре.

Также, нидерландец Юрриен Тимбер мог бы стать одним из хороших тренеров, если проявит определенную степень заинтересованности: легионер накопил немалый соответствующий опыт, играя за «Аякс-Амстердам».

Помимо вышеописанных двоих одноклубников, такое развитие карьеры может коснуться и Александра Зинченко.

Эдегор резюмировал:

Мне кажется, он [Александр] тоже мог бы стать тренером.

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