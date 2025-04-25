Как информирует «НБН» со ссылкой на источники профильного издания The Ring Magazine, украинский боксер Александр Усик проведет схватку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории с британцем Даниэлем Дюбуа не 12 июля, а на неделю позднее.

В соответствии с информацией, которой располагает неуказанный источник, сторонам удалось согласовать проведение поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа в субботу, 19 июля. Бой состоится на лондонском стадионе «Уэмбли», как и предполагалось ранее.

Отметим, что в мае прошлого года украинец добился звания «абсолюта», победив по очкам британца Тайсона Фьюри, став первым с 1999 года обладателем всех титулов в супертяжелой весовой категории. Однако, вскоре после майского поединка, Усик отказался от титула IBF и утратил абсолютное чемпионство, оставив лишь пояса WBC, WBA и WBO.

Ранее мы писали о том, как Хейни высказывался о своей готовности к майскому бою с Рамиресом.