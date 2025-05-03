Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического портала BoxingScene, организаторы успели реализовать десятки тысяч билетов на грядущий бой-реванш между чемпионом WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории Александром Усиком и обладателем пояса IBF в идентичном весе Даниэлем Дюбуа.

Как уже известно, проведение второго боя запланировано через 2 месяца — схватка пройдет 19 июля на арене «Уэмбли» («Wembley Stadium») в столице Великобритании, Лондоне. За первые сутки продаж, стартовавших в среду, 30 апреля, реализовано 60 000 билетов на реванш, при том, что стоимость «пропуска» на стадион начинается с 2 770 гривен.

Отметим, что лондонская арена в состоянии вместить не более 90 000 зрителей.

Следует напомнить — финальный поединок Дюбуа также состоялся на стадионе «Уэмбли», на которой британец смог нокаутировать Энтони Джошуа в 5 раундах.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Дюбуа жаловался на неуважение, высказанное Усиком после первого боя.