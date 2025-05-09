Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичный материал источников профильного издания talkSPORT, главный наставник испанского ФК «Марсель» Роберто Де Дзерби является одним из основных кандидатов на занятие идентичной должности в британском «Тоттенхэм-Хотспур».

В соответствии с данными источников, Де Дзерби английским «шпорам» порекомендовал экс-директор данного клуба по вопросам футбола Фабио Паратичи, указав на коуча, на как идеальную замену Энджу Постекоглу.

Впрочем, президент «Тоттенхэм-Хотспур» Даниэль Леви рассматривает еще ряд кандидатов на должность наставника команды: речь идет о коуче дорсетского «Борнмута» Андони Ираола, и его коллегах Марку Силве (руководит «Фулхэм-Лондон») и Томасе Франке (обучает игроков «Брентфорд-Хаунслоу»).

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