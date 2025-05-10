Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт профильного издания DAZNBoxing, британский боксер-профессионал Томми Фьюри, выступающий в полутяжелой весовой категории, бросил вызов видеоблогеру и боксеру-любителю американцу Джейку Пола, не так давно одолевшему ветерана Майка «Железного» Тайсона.

Исходя из слов Фьюри, Джейк Пол является трусом, так как уже продолжительное время «прячется от боя».

Британец напомнил американцу, что его рука уже в полном порядке, так как полностью восстановилась. В частности, на днях Фьюри выходил в ринг с соперником, который имеет на своем счету более 100 любительских поединков, чем не может похвалиться Пол.

Фьюри-младший резюмировал:

Если Джейк Пол решится выйти в ринг, я гарантирую, что в следующий раз нокаутирую его. У меня был 2-летний перерыв, и это мой первый бой после него. Я выбью из него дух, где бы он ни захотел драться.

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