Ученый из NASA раскрыл, где в космосе есть инопланетная жизнь – спецмиссия может быть отправлена в скором времени

Эксперт в области астрофизики Эдвард Стоун сообщил о том, что на спутнике Сатурна может теплиться жизнь. Он сослался на то, что в 2017 году аппарат Cassini сумел обнаружить на Энцеладе жидкую воду наряду с органическими веществами. Как считает сам исследователь, это указывает на наличие жизни на спутнике.

Об этой информации сообщило издание «Лига.Новости», сославшееся на зарубежный источник The Guardian, передает «НБН».

«Нам нужно вернуться и начать поиски реальной жизни на Энцеладе. Нам известно о том, что водяной лед на этой планете испаряется, то есть буквально фонтанирует. И происходит это на южном полюсе. Там годы напролет идет снег. Это означает только одно – под поверхностью льда есть жидкая вода и, соответственно, жизнь. Ведь у нас на Земле тоже есть вода, а где есть она – там есть и микроорганизмы», — объяснил ученый.

В NASA пока не решили, когда подготовят новые спутники для специальной миссии на Энцеладу. Однако это может произойти в скором времени, если научное сообщество согласится с выводами Стоуна.

Напомним, для Теслы пирамиды Египта были передатчиками особой энергии – что использовал ученый в своих разработках.