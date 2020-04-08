Жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выявили первичный источник коронавируса

Ученым удалось установить, что коронавирус изначально возник в природной среде у животных. Человек подвергся заражению вследствие эксплуатации природы.

Об этом сообщает «Курс Украины», передает «НБН».

Причиной распространения коронавируса стала охота на диких животных и торговля. Эти факторы не редко становятся главными причинами появления новых болезней.

Главенствующей теорией похождения коронавируса стала теория, согласно которой он произошел от летучих мышей. Другие животные стали переносчиками, вероятнее всего панголины сыграли главную роль в заражении человека.

Ученые предупреждают, что у диких животных, которые находятся под угрозой вымирания, может быть множество опасных для человека вирусов.

«В ходе сокращения естественной среды обитания диких животных, они становятся ближе к человеку. Это несет в себе угрозу возникновения все новых опасных болезней», — отметил доктор Калифорнийского университета Кристин Джонсон.

Напомним, как сообщалось ранее, космическая аномалия ухудшит самочувствие людей: названы наиболее болезненные даты.