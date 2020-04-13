Земля формировалась совсем иным образом: анализ воды опроверг главную теорию

Технологии
Родион Власов0

Представители научного объединения Свободного университета Брюсселя заявили о новой концепции формирования водных масс на нашей планете. Результаты их исследований опровергают прошлую ведущую теорию.

Земля
Земля. Фото — Docs.ws

Об этом сообщает «Ракурс», передает «НБН».

Ранее доминирующей теорией происхождения воды на планете Земля являлась теория, согласно которой все водные богатства Земли испарились в ходе формирования Земной поверхности. Испарение произошло в результате мощной космической катастрофы – Протоземля столкнулась с планетарным зародышем, размеры которого примерно равны Марсу. В ходе этого от прото-Земли откололся фрагмент, который стал Луной, а влага на планете испарилась. Поэтому новые водные запасы попали на Землю из космоса. Большое количество ледяных астероидов обрушилось на планету, что и образовало водные богатства.

Однако новые исследования доказали, что вода, которая содержится на Земле существует еще с момента образования самой планеты и имеет земное происхождение, а не космическое. Ученые это доказали изучая падения ледяных астероидов на Венеру. Природа льда на астероидах кардинальным образом отличается от воды, которой богата наша планета и фактически невозможно, чтобы анализы имели столь много отличий.

Напомним, как сообщалось ранее, жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выявили первичный источник коронавируса.


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