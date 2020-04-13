Земля формировалась совсем иным образом: анализ воды опроверг главную теорию

Представители научного объединения Свободного университета Брюсселя заявили о новой концепции формирования водных масс на нашей планете. Результаты их исследований опровергают прошлую ведущую теорию.

Об этом сообщает «Ракурс», передает «НБН».

Ранее доминирующей теорией происхождения воды на планете Земля являлась теория, согласно которой все водные богатства Земли испарились в ходе формирования Земной поверхности. Испарение произошло в результате мощной космической катастрофы – Протоземля столкнулась с планетарным зародышем, размеры которого примерно равны Марсу. В ходе этого от прото-Земли откололся фрагмент, который стал Луной, а влага на планете испарилась. Поэтому новые водные запасы попали на Землю из космоса. Большое количество ледяных астероидов обрушилось на планету, что и образовало водные богатства.

Однако новые исследования доказали, что вода, которая содержится на Земле существует еще с момента образования самой планеты и имеет земное происхождение, а не космическое. Ученые это доказали изучая падения ледяных астероидов на Венеру. Природа льда на астероидах кардинальным образом отличается от воды, которой богата наша планета и фактически невозможно, чтобы анализы имели столь много отличий.

Напомним, как сообщалось ранее, жадность человечества привела к серьезным последствиям: ученые выявили первичный источник коронавируса.