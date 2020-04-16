Обнаружена новая планета, похожая на Землю: астрономы заявили о ее пригодности для колонизации землянами

Ученые Аэрокосмического управления США (NASA) сообщили об открытии экзопланеты, которая по размерам похожа на Землю.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на focus.ua.

Планета Kepler-1649c находится в так называемой зоне обитания в системе звезды красного карлика Kepler-1649, и на ее поверхности может быть вода в жидком состоянии.

Она делит звезду ее с планетой, очень похожей на Венеру – Kepler-1649b, которая была обнаружена три года назад.

Расстояние до планеты от Земли составляет 300 световых лет. Она получает примерно на 25% меньше энергии от своей звезды, чем Земля от Солнца.

Диаметр ее на 6% больше чем у Земли, а год на планете равен 19,5 наших суток.

«С точки зрения размера и вероятной температуры, это самая похожая на Землю планета, когда-либо найденная с помощью Kepler. Для меня невероятно, что мы только что нашли ее», — сообщил сотрудник института SETI Джефф Кафлин.

Однако в NASA не считают, что Kepler-1649c пригодна для потенциальной колонизации землянами.

«Это открытие увеличивает наши надежды на то, что Земля-2 где-то находится среди звезд и ждет, когда ее отыщут», — заявили ученые.

Ранее сообщалось о том, что Владимиру Зеленскому все сложнее управлять «слугами».