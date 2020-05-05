Может привести к смерти: в Instagram запретили использовать хештег с популярным словом

Многие пользователи популярной соцсети Instagram стали жаловаться, что в размещении фото или при поиске не могут использовать хештег со словом #море.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Подробности«.

Пользователи отмечают, что после введения этого хештега появляется надпись:

«Публикация со словом или тегом, которое вы ищите, чаще всего поддерживает поведение, которое может привести к причинению вреда и даже смерти».

Отметим, что администраторы популярного приложения пока не объяснили, что опасного в слове море.

Напомним, ранее мы писали, что на страницах ОПУ в YouTube и Instagram запретили писать комментарии.