Жадность человечества приведет к серьезным последствиям: ученые взволновали общественность тревожным прогнозом

Главной угрозой для всего человечества стала страсть к богатству. Такую гипотезу подтвердили исследователи Швейцарии, Великобритании и Австрии. Ученые признают, что довольство, роскошь и алчность несут в себе серьезную угрозу для общества.

Об этом сообщает «Фраза.юа», передает «НБН».

Ученые отметили, что рост капитала людей существенно увеличивает выбросы в атмосферу, что оказывает пагубное влияние на состояние экосистемы. Тем не менее, деньги должны работать. Определенная часть прибыли должна тратиться на производство товаров и услуг, которые необходимы для лучшего функционирования всего общества.

Эксперты считают, что технологии, способные защитить планету от вредного воздействия жадности людей, не успевают за быстро растущим уровнем потребления. Ученые пришли к выводу, что решение проблемы кроется в неравенстве потребления. Они призывают человечество оспорить давнее убеждение, что главная ценность — это капитал.

Напомним, как сообщалось ранее, природа динозавров была совсем иной: ученые опровергли огромное заблуждение.