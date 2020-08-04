Неожиданное открытие о сперматозоидах поразило ученых: развеян миф 350-летней давности

В 1677 году была обнародована научная работа о сперматозоидах, в которую ученые верили до недавнего времени. Долгие столетия ученые доверяли сделанным тогда умозаключениям, но состав научных сотрудников из Университета Бристоля и Национального автономного университета Мексики разоблачил общепринятое мнение.

Об этом сообщает «Корреспондент», передаёт «НБН».

Эксперт из Голландии, Антони ван Левенгук был первым, кто сделал научный набросок человеческого сперматозоида в 1677 году. Однако в своей работе он указал, что сперматозоиды «плавают и колеблются, словно змеи в воде». Такое мнение оказалось очень далеким от истины.

Благодаря новейшим исследованиям удалось выяснить, что на самом деле сперматозоиды движутся не из-за того, что жгутик виляет из стороны в сторону (как змеи в воде), а совсем по иной причине. Ученым удалось провести анализ при помощи 3D-микроскопии с камерой, снимающая 55 тысяч кадров в секунду. После такого детального наблюдения стало известно, что жгутик спермы совершает круговые движения только в одном направлении, как штопор.

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