Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания 4pda, представители бренда купили стартап RTFKT, что должно помочь американской компании ускорить его «цифровую трансформацию». Цель – наладить выпуск виртуальных вещей. Они должны будут использоваться аватарами людей в целях вселенных.

Насколько известно, данный стартап был создан в первых месяцах 2020 года. Позже он таки достиг своего прогресса в вопросах создания виртуальной одежды, а также обуви.

Примечательно, что вместе с художником Fewocious, которому было на тот момент всего восемнадцать лет, была выпущена коллекция NFT-кроссовок. Их стоимость колебалась от 3 до 5 тысяч долларов США, но были даже и такие, которые стоили 10 тысяч в американской валюте. На продажу шести сотен виртуальных пар ушло всего семь минут.

Компания заработала тогда на этом три миллиона и сто тысяч долларов Соединенных Штатов Амеркии.

Напомним, ранее мы уже писали о массовой чипизации людей в Европе.