Об этой информации сообщил британский таблоид Daily Express, передает «НБН».

В самом начале эксперты Клеменс Данлер и Катарина Пфафф решили изучить людей, которые смогли прожить до 100 лет. У большинства из них есть одна особенность, которая их объединяет – она напрямую связана с их уровнем интеллекта и ментальностью.

Отмечается, что на долголетие влияет не только тот образ жизни, который ведет человек. Как оказалось, на это всерьез влияет и уровень его образования. Что примечательно, еще 5 лет назад другой ученый по имени Айзек Сассон сообщал важную информацию по этому поводу. Он уверял, что люди с высшим образованием живут в среднем на 10 лет дольше тех, у кого его нет.

Уже новейшее исследование только подтвердило его слова. Ученые сумели доказать, что образование и государство в частности может улучшить показатели продолжительности жизни в государстве.

Отвечая на вопрос о том, почему же все происходит именно так, Денлер и Пфафф сообщили, что именно образование может стимулировать познавательные способности мозга любой личности. Вследствие этого люди могут лучше прислушиваться к своему организму, контролировать и планировать собственные действия, избегать опасности, ненужных конфликтов и много другого, что может в теории сильно навредить здоровью.

Напомним, ученые назвали продукты, повышающие риск смерти на 40%: подробности.