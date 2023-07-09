Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Express«.

В источнике говорится о том, что дерматологи рассказали, какие витамины нужно употреблять человеку, если он хочет иметь хорошую кожу. В первую очередь нужно употреблять витамин А, благодаря которому ваша кожа будет мягкой, гладкой и эластичной. Витамин А есть в капусте, шпинате, манго, дыни и яйцах.

Также специалисты рекомендуют употреблять много витаминов В. Благодаря ему ткани кожи быстрее восстанавливаются. Витамин В есть в таких продуктах, как: орехи, куриная грудка, грибы, авокадо. Без витамина С также не обойдется. Эксперты радят употреблять много витаминов С, так как они помогают выровнять гиперпигментацию. Лучшим источником для употребления витамина С являются цитрусовые.

Ну и наконец витамины D и Е. Первый из них уменьшает симптомы и ускоряет лечение акне (его можно найти в лососе, скумбрии, сардине), ну а второй в свою очередь увлажняет кожу (он есть в бобовых и орехах).

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать при укусе комара.