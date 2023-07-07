О том, почему лучше не расчесывать место укуса, и чем можно унять сильный зуд, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение профильного портала Mayo Clinic.

Для основной массы людей, комариные укусы не представляют серьезной опасности, и нормальной реакцией является появление небольшой припухлости и легкого зуда, развивающихся в течение 20 минут после укуса. Менее, чем через 24 часа на этом месте остается лишь плотное красное пятнышко, и если его не беспокоить, то зуд исчезнет сам.

Впрочем, для ускорения темпов заживления, при условии небольшого зуда, можно приложить к коже холодный компресс — это или влажная ткань, или обернутые полотенцем пакет со льдом: через 10 минут неприятные ощущения пропадут. В ситуации, когда вытерпеть зуд не представляется возможным, следует применить средство от укусов, нанеся его на чистую кожу, предварительно промыв место укуса теплой водой с мылом, или протерев кожу влажной антисептической салфеткой. Идеальным вариантом решения, как для детей, так и для взрослых, станет крем или лосьон, содержащие каламин или гидрокортизон (детям до 2-х лет последнее вещество противопоказано).

Также, в «Центре контроля и профилактики заболеваний США» рекомендуют использовать пасту из пищевой соды, если ничего иного под рукой не оказалось: столовую ложку соды необходимо перемешать с водой до загущенного состояния, после чего обработать место укуса, подождать 10 минут и смыть струей воды (периодичность — несколько раз в течение дня).

Но если вышеописанные местные средства не дали положительного эффекта, и укус продолжает чесаться, можно принять антигистаминный препарат.

Отметим, что если не касаться места укуса, раздражение заживет за 3-4 дня, но отек может продержаться до 7 дней. В случае, если в расчесанное место попали микробы, и оно болит, покраснело, мокнет или появился нарыв — для курса лечения могут понадобиться антибактериальные мази, за назначением которых лучше обратиться к врачу.

Ранее мы писали о том, что психотерапевт рассказала, как проблемы со сном влияют на ментальное здоровье украинцев.