Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «DailyNews Kyiv«.

Источник, ссылаясь на медиков пишет о том, что жевательную резинку лучше всего не употреблять на голодный желудок, так как в таком случае она может очень сильно навредить вашему здоровью. В первую очередь жевательная резинка на голодный желудок — это повышенный риск развития гастрита, панкреатита, а также диабета.

Медики считают, что жвачку ни в коем случае нельзя употреблять до приема пищи, так как ваш желудок будет выделять соки для того, чтобы ее переварить, но поскольку настоящая еда в желудке отсутствует, то он начнет переваривать слизистую оболочку, что очень опасно для организма. Также, помимо этого организм будет выделять достаточно много инсулина, но без отсутствия еды он попросту не сможет найти ему применения, а это в свою очередь уже может поспособствовать развитию сахарного диабета.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты нельзя есть перед тренировкой.