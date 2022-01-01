Японские ученые трудятся над созданием инновационной вакцины от коронавируса, которая будет всю жизнь защищать организм человека об инфекции.

Над разработкой трудятся ученые из Токийского института медицинских наук, сообщает «НБН» со ссылкой на The Japan Times.

За основу нового препарата для прививки от COVID-19 специалисты взяли разработанную в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером вакцину от оспы. Разработка медика, с помощью которой удалось победить страшную болезнь, содержала безопасный для человека вирус коровьей оспы.

Японские ученые хотят создать рекомбинатный вирус осповакцины, содержащий спаечный белок SARS-CoV-2, вызывающий появление коронавирусной инфекции. Эксперты предполагают, что этот метод поможет выработке клеточного иммунитета против COVID-19, который будет сохраняться на протяжении всей жизни человека.

Один из разработчиков «пожизненной» вакцины от коронавируса Митинори Кохара отмечает, что препараты, которые используют подход вируса осповакцины, самые мощные среди других.

Сейчас ученые проводят эксперименты на мышах, которым ввели рекомбинатный вирус оспопрививки, кодирующий ген птичьего гриппа. Все грызуны выжили, кроме того, у животных появился высокий уровень антител, который не исчезал больше 20 месяцев.

Специалисты в первой половине намерены провести первую и вторую фазы клинических испытаний препарата с участие 150-200 человек, среди которых будут вакцинированные и переболевшие COVID-19. При подтверждении эффективности вакцины, ученые перейдут к клинической фазе испытаний.

«Пожизненная» вакцина от коронавируса появится на рынке не раньше 2024 года, при условии, что проект японских специалистов будут финансировать надлежащим образом.

Напомним, что украинские ученые занимаются созданием отечественного препарата от коронавируса. На разработку вакцины может уйти несколько лет.