Однако какими могут быть последствия колонизации Марса через определенное время для самих колонистов, а также землян? На этот вопрос, как информирует «НБН», попытались дать ответ антрополог Кэмерон Смит (Университет штата Орегон, Портленд), а также астробиолог Чарльз Кокелл (университет Эдинбурга). Об этом говорится в материале Screen Rant.

Согласно их предположению, одними из самых больших преград для будущих колонистов будут болезни. Кроме того, колонисты Марса будут зависимы от постоянных поставок с Земли, и нехватки продовольственных товаров. В итоге все это может послужить тому, что на «Красной планете» начнется каннибализм, если у «переселенцев» закончится еда.

Помимо того, ранее ученые уже делали заявление о том, что в будущем, после колонизации Марса, колонисты могут начать восстание против жителей Земли.

Как известно, не так давно ученые из Китая показали всему миру новые фотоснимки поверхности Марса. Примечательно, что такого вида «Красной планеты» еще не видел никто.