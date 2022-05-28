Маск обратил внимание на то, что падения уровня рождаемости во многих государствах представляет глобальную угрозу для человечества. По его мнению, уже через 20 лет планета столкнется с огромной проблемой – так называемым коллапсом населения, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Ярким примером тому является Япония: в стране восходящего солнца за последний год численность жителей сократилась на 644 тысячи человек до чуть более 125,5 миллиона населения.

Как отмечает предприниматель, даже если с искусственным интеллектом все в порядке и у него есть благоприятное будущее, через два десятилетия произойдет крах человеческой цивилизации.

Обеспокоенность миллиардера относительно снижения рождаемости во многих страна мира, по всей видимости связано с его заявлением о том, что Красная планета нуждается в людях, ведь он намерен осуществить колонизацию Марса.

Ранее Маск не разделял опасений относительно проблем с окружающей средой, по его мнению, с ней все будет в порядке, даже если количество жителей Земли удвоится.

Напомним, что канадские ученые нашли способ добраться до Красной планеты на 45 дней. Специалисты представили проект мощной лазерной установки, которая позволит разогнать космический корабль в 16 000 км/ч.