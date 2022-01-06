Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, автомобиль использует электрофоретическую технологию для изменения цвета с черного на белый, или же любые их сочетания. Причем изменение цвета происходит по всей поверхности.

Насколько известно, модель транспортного средства iX Flow основана на электрическом внедорожнике iX. Этот автомобиль был представлен компанией в 2021 году.

Также в компании отмечают, что изменение цвета транспортного средства из темного на светлое сможет помочь во время путешествия при высокой температуре воздуха. Благодаря такой возможности повысится эффективность, а также терморегулировку внутри транспортного средства.

Фото — BMW

И если у компании BMW все хорошо, то недавно еще один немецкий производитель транспортных средств «Мерседес» заявил об отзыве сотен тысяч единиц автомобилей из-за опасной неисправности.