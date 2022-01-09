Как информирует «НБН» со ссылкой на Интерфакс-Украина, в материале Science Advances отмечается, что ученые из Китайской народной республики нашли H2O в образце лунного грунта. Cам образец был доставлен на нашу планету автоматической межпланетной станцией «Чанье-5» в 2020-м году.

Цитата из заявления исследователей:

«Мы озвучим анализ результатов. Они основаны на информации в спектрах отображения от 0.48 до 3.2 микрометров. Мы получили их благодаря спускаемому аппарату зонда «Чанье-5». Согласно имеющимся у нас подсчетам, в полученном образце почвы Луны содержится сто двадцать миллионных частиц H2O. В основном она появилась там под воздействием солнечного ветра».

Кроме того, в материале говорится о том, что образец почвы, в которой была найдена вода, собрали в северной части «Океана Бур».

Касательно Марса, то не так давно ученые сделали предположение, что если людям таки удастся колонизировать «Красную планету», то последствия для колонистов могут быть очень горькими, вплоть до каннибализма.