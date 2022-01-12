Как информирует «НБН» со ссылкой на hi-tech.ua, компания сообщила, что выпускает беспроводные накладные наушники Essential Wireless Headphones E1200 ANC. Причем в этой версии есть несколько усовершенствований, если сравнивать их с прошлой моделью.

Одним из новшеств, которые будут присутствовать в новых наушниках, это увеличенное время работы в автономном режиме. Кроме того, они оснащены способностью активного шумоподавления.

Отмечается, что материал наружной панели чашек Nokia Essential Wireless Headphones E1200 ANC выполнен из анодированного алюминия. А амбушюры покрыты мягким кожзаменителем изнутри. Также внутри наушников установлены драйверы 40-мм.

В модели нового образца используется аккумулятор, емкостью в 700 мА/ч. Автономность по максимуму – 50 часов.

Устройство подключается к источнику звука через интерфейс Bluetooth 5.0. Также стоит отметить, что наушники поддерживают работу с двумя голосовыми помощниками – Siri и Google Assistant.

Стоимость такого аксессуара пока что не озвучивается.

Стоит отметить, что это не единственный анонс в сфере технологий за последнее время. В частности, в Сети уже был анонсирован дизайн будущей модели смартфона от Apple — iPhone 14 Pro.